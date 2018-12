Zaposlenim v javnem sektorju višje plače

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 3. decembra - Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Ti zaposlenim prinašajo višje plače, vlada pa si lahko oddahne, ker decembra ne bo novega stavkovnega vala.