Ljubljana, 3. decembra - Popoldne je zagorelo ostrešje fakultete za gradbeništvo v Ljubljani. Zaradi kratkega stika v električni omarici je prišlo do tlenja lesenih nosilcev strešne konstrukcije. Požar so pogasili gasilci, ki so tudi izžagali ogorele lesene dele ter podprli oslabljeni del ostrešja, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.