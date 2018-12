Umrl legendarni nekdanji predsednik Barcelone Nunez

Barcelona, 3. decembra - Umrl je nekdanji predsednik španskega nogometnega velikana Barcelone Josep Lluis Nunez. Katalonski klub je vodil 22 let, v času predsedovanja je v Barcelono pripeljal zvezdnike Diega Maradono, Rivalda in Ronalda, leta 1988 pa je za trenerja imenoval legendarnega Johana Cruyffa. Star je bil 87 let.