Indeksi na newyorških borzah uvodoma rastejo

New York, 3. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. Vlagatelje je spodbudila novica, da sta se ameriški in kitajski predsednik Donaldo Trump in Xi Jinping dogovorila za 90-dnevno premirje v trgovinski vojni in napovedala pogovore o medsebojnih trgovinskih odnosih. Danes pa je prišla še novica o ukinitvi carin na ameriške avtomobile.