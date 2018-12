Ljubljanska borza: Delnica NLB pridobila

Ljubljana, 3. decembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 903.700 evrov prometa, od tega znova največ z delnicami NLB. Te so pridobile tri odstotke. V ospredju zanimanja so bile še delnice Telekoma in Krke, ki pa so izgubile. Najbolj so se pocenile delnice Save Re in Triglava. Indeks je tako izgubil skoraj pol odstotka.