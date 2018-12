Ob podpisu dogovora o višjih plačah tudi skrb glede zagotavljanja sredstev

Ljubljana, 3. decembra - Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so danes podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah. Večini zaposlenih se bodo plače izboljšale, ob tem pa na sindikalni strani ostaja skrb, ali bo vlada zagotovila sredstva za realizacijo dogovorjenega. Minister za javno upravo Rudi Medved je zagotovil, da je bojazen odveč.