Židan: Invalidna oseba je enakopraven del družbe

Ljubljana, 3. decembra - Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopraven del družbe, ki jo bogati in k njej enakovredno prispeva, je ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov poudaril predsednik DZ Dejan Židan. Po njegovih besedah so bili od nekdanjega zaščitniškega odnosa do invalidov, ki ga je zamenjala politika enakih možnosti za vse, storjeni pomembni koraki.