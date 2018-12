Cerar in Maas potrdila odlične odnose med državama in sodelovanje

Berlin, 3. decembra - Zunanji minister Miro Cerar je na delovnem obisku pri nemškemu kolegu Heiku Maasu v Berlinu izpostavil interes za nadaljnjo krepitev blagovne in storitvene menjave z Nemčijo kot najpomembnejšo gospodarsko partnerico Slovenije. Ministra sta odnose med državama ocenila kot odlične in pozdravila dobro sodelovanje, so sporočili iz Ljubljane.