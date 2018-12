Bržan po tesni zmagi: Ljudje so se odločili za spremembo

Koper, 3. decembra - Ljudje so se odločili za spremembo in do spremembe je prišlo, je v prvem odzivu na končne neuradne rezultate županskih volitev v Kopru povedal Aleš Bržan, ki je dobil sedem glasov več od Borisa Popoviča. Sam je sicer pričakoval tesen izid, ne pa tako tesnega. Zdaj je po njegovem pomembno, da oba kandidata pomirita strasti.