V Črnomlju prijeli roparja, v Novem mestu napad na varnostnika

Novo mesto/Črnomelj, 3. decembra - Črnomaljski policisti so v soboto prijeli roparja, ki je z nožem grozil prodajalki v Črnomlju in jo oropal. Istega dne popoldan je v prodajalni v Novem mestu neznanec napadel varnostnika, ki je opozarjal otroka, naj ne krade v trgovini. Policija ga išče, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.