Dublin, 3. decembra - Slovenija bo leta 2021 skupaj z Madžarsko organizirala nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. To so potrdili na današnjem zasedanju izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa) v Dublinu. Slovenija in Madžarska, ki imata tako zagotovljen nastop na prvenstvu, sta bili edini kandidatki za prvenstvo.