Vreme močnejše, brez ženskih tekem v Val d'Iseru

Val d'Isere, 3. decembra - Nova otoplitev je povzročila nove skrbi za Mednarodno smučarsko zvezo in prireditelje tekem svetovnega pokala. Zaradi pretoplega vremena, pomanjkanja snega in slabe vremenske napovedi so se prireditelji odločili za odpoved ženskih tekmovanj v hitrih disciplinah v francoskem Val d'Iseru, ki so bile načrtovane od 14. do 16. decembra.