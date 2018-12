Rdeči križ: Nasilje najbolj ogroža mladoletne migrante

Ženeva, 3. decembra - Število mladoletnih migrantov je glede na poročilo Rdečega križa v porastu in ravno mlade najbolj ogrožata nasilje in izkoriščanje. Predsednik Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca Francesco Rocca je danes v Ženevi opozoril, da so otroci lahek plen za kriminalce, ki zlorabljajo, izkoriščajo in tihotapijo otroke.