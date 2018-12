Na dražbi osebni predmeti Franka Sinatre

New York, 4. decembra - V New Yorku so v petek razstavili osebne predmete pevca Franka Sinatre in njegove žene Barbare, ki jih bodo ta mesec ponudili na dražbi pri avkcijski hiši Sotheby's. V zbirki, za katero se nadejajo iztržiti najmanj 3,5 milijona dolarjev, sta tudi zaročni prstan in portret Sinatre, ki ga je pevec naročil pri umetniku Normanu Rockwellu.