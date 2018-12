Šarec o dogovoru s sindikati: Partnerstvo edina pot, ki lahko pripelje do uspeha

Ljubljana, 3. decembra - Pred današnjim podpisom dogovora o plačah v javnem sektorju je zbrane nagovoril tudi premier Marjan Šarec. Med drugim se je zahvalil pogajalcem in poudaril, da "je bilo to, kar je bilo izpogajano, največ kar se je dalo doseči". Po njegovih besedah so pokazali razum, ob tem pa je poudaril, da je "partnerstvo edina pot, ki lahko pripelje do uspeha".