Sindikat delavcev v pravosodju v zadnjem trenutku odstopil od podpisa dogovora o plačah

Ljubljana, 3. decembra - Nekateri sindikati so danes, tik pred predvidenim podpisom stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah ter na njihovi podlagi pripravljenih aneksov h kolektivnim pogodbam sporočili, da so si premislili. Aneksa ne bo podpisal Sindikat delavcev v pravosodju, ki daje vladi tri mesece časa za izpolnitev obljub, sicer napoveduje zaostritev stavke.