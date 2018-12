V Kostanjevici na Krki razstava ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja

Kostanjevica na Krki, 3. decembra - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Upodobitve Ivana Cankarja iz zbirke Galerije Božidarja Jakca, ki so jo pripravili v počastitev stoletnice Cankarjeve smrti in v okviru letošnjega Cankarjevega leta. Razstava bo na ogled do 10. februarja prihodnje leto.