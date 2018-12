V Mestni knjižnici Ljubljana Teden italijanske kulture

Ljubljana, 3. decembra - Mestna knjižnica Ljubljana danes začenja s Tednom italijanske kulture. Do 7. decembra bo mogoče spoznavati antično in srednjeveško zgodovino Italije, uživati v njeni glasbeni tradiciji in kulturi ter spoznavati kulinariko. Odraslim so namenjena predavanja, otroci bodo italijansko kulturo spoznavali skozi pravljične ure in jezikovne delavnice.