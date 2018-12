Dobra polovica severnoprimorskih občin z novimi župani

Nova Gorica, 3. decembra - Še v petih od 13 občin na Severnem Primorskem so v drugem krogu dobili župana. V sedmih občinah so dobili novega župana, od tega le v dveh od tistih, kjer dosedanja župana nista kandidirala za ponovni mandat. Največje presenečenje sta z zamenjavo na čelu občine poskrbeli volivci v Novi Gorici in Vipavi.