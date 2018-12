Nigerijski predsednik moral zanikati, da je kloniran

Abuja/Katovice, 3. decembra - Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari se je v nedeljo moral odzvati na govorice, da naj bi že umrl in da so ga zamenjali s "klonom" iz Sudana - "Sem še vedno živ in pravi jaz," je zagotovil med obiskom v poljskih Katovicah, kjer se udeležuje podnebne konference.