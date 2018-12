V nedeljo poraz moralo priznati tudi več dolgoletnih županov

Ljubljana, 3. decembra - V nedeljskem krogu županskih volitev je moralo poraz priznati tudi več dolgoletnih županov. Med njimi so denimo trije taki, ki so občine vodili preteklih 20 let, nedeljski dvoboj pa so izgubili. Župansko mesto pa je v nedeljo ohranil Stanislav Kovačič v Poljčanah, ki občino vodi od njene ustanovitve 2006.