V Washingtonu podelili nagrade za umetnost Kennedyjevega centra

Washington, 3. decembra - V Washingtonu so v nedeljo podelili nagrade za umetnost Kennedyjevega centra. Prejeli so jih pevki Cher in Reba McEntire, skladatelj Philip Glass in jazzovski saksofonist Wayne Shorter, počastili pa so tudi zasedbo muzikala Hamilton. Letošnja podelitev nagrad je bila 41. po vrsti.