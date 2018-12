V Pomurju po drugem krogu trije župani ostajajo na položaju

Murska Sobota, 3. decembra - V Pomurju so se v drugem krogu pomerili županski kandidati v osmih občinah. V Ljutomeru ostaja županja Olga Karba, v Gornji Radgoni Stanko Rojko in na Tišini Franc Horvat. Novi župani pa so Janez Magyar v Lendavi, Roman Leljak v Radencih, Danilo Kacjan na Cankovi, Andrej Steyer v Apačah in Borut Horvat v Turnišču.