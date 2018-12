V Piranu in Izoli prepričljivi zmagi Zadkovića in Markočiča

Izola/Piran, 3. decembra - Če je izid županskih volitev v Kopru še negotov, sta v Piranu in Izoli prepričljivo slavila Đenio Zadković in Danilo Markočič. Prvi je politični novinec in velja za eno večjih presenečenj lokalnih volitev, Markočič pa je izkušen politik. Drugi krog volitev je v obeh občinah sicer zaznamovala dokaj skromna volilna udeležba.