V Spodnjem Podravju v drugem krogu porazi aktualnih županov

Ptuj, 3. decembra - Drugi krog volitev v petih preostalih občinah Spodnjega Podravja je bil skoraj popoln poraz za župane, ki so do zdaj opravljali to funkcijo. Starega so obdržali le v Poljčanah, medtem ko se poslavljajo dolgoletni župani Ormoža, Vidma pri Ptuju in Dornave. Na Ptuju so dobili županjo po tem, ko se njen predhodnik za kandidaturo ni več odločil.