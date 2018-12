Delo: Menjava generacij (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Splošni trend je jasen. Tudi na tokratnih lokalnih volitvah so še nekoliko več podpore kot leta 2014 vknjižili kandidati, ki so jih na seznam kandidatov s svojimi podpisi uvrstili državljani. Strankarski kandidati so bili še za odtenek manj perspektivni kot pred štirimi leti, v Delu piše Ali Žerdin.