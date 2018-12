Na Celjskem v drugem krogu v vseh petih občinah novi župani

Celje, 3. decembra - V občinah celjske regije je drugi krog županskih volitev potekal v petih občinah, povsod pa so se uspeha veselili novi obrazi. V Šmarju pri Jelšah je bilo to pričakovano, saj se Stanko Šket ni odločil za vnovično kandidaturo, grenke poraze pa so doživeli aktualni župani v Slovenskih Konjicah, Vitanju, Gornjem Gradu in Braslovčah.