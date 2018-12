Dnevnik: Črna nedelja za aktualne župane (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - V drugem krogu županskih volitev so se volivci odločili predvsem za spremembe. Najočitneje se je to zgodilo v Mariboru, kjer se je v župansko igro vrnil nekdanji župan Franc Kangler, vendar so se Mariborčani odločili, da priložnost ponudijo uspešnemu podjetniku Saši Arsenoviču, v Dnevniku piše Tatjana Tanackovič.