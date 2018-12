Podobnik: Za SLS rezultat na lokalnih volitvah izjemno spodbuden

Ljubljana, 3. decembra - V SLS so tudi z drugim krogom županskih volitev zadovoljni, saj so še povečali število županov. "Glede na pot, ki smo jo prehodili v zadnjih letih, je to izjemno spodbuden rezultat," je za STA dejal strankin predsednik Marjan Podobnik in se zahvalil vsem volivcem, ki so glasovali za njihove kandidate.