Stran z izidi volitev bodo znova osvežili zjutraj

Ljubljana, 2. decembra - Spletna stran z izidi lokalnih volitev bo znova osvežena v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah, so za STA potrdili na ministrstvu za javno upravo (MJU). Stran so zadnjič osvežili ob 22. uri, zato za nekatere občine, med njimi za Koper in Šmarješke Toplice, ne kaže končnega stanja.