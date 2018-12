Ljubljana, 2. decembra - Na volitvah v Kopru bo šlo za las, po podatkih občinske volilne komisije je namreč razlika med Alešem Bržanom in Borisom Popovičem le 12 glasov, potem ko so prešteli še glasove s predčasnega glasovanja. V torek ob 12. uri bodo prešteli še glasove, prejete po pošti, in očitno bodo šele ti dokončno pokazali, kdo bo vodil Koper prihodnja štiri leta.