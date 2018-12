Bržan: Volivci so se očitno odločili, da se začne v naši občini delati drugače

Koper, 2. decembra - Volivci so se očitno odločili, da se začne v naši občini delati drugače, je po večini preštetih glasov, ki mu napovedujejo tesno zmago pred Borisom Popovičem, dejal kandidat za koprskega župana Aleš Bržan. "Če je to to, potem lahko rečem, da bo za marsikoga jutrišnji dan, čeprav je napovedan dež, pod svobodnim soncem," je dodal.