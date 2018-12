V SDS zadovoljni z izidi volitev

Ljubljana, 2. decembra - V SDS po današnjih volitvah navajajo, da so tudi v drugem krogu lokalnih volitev dosegli zmagovit rezultat. "Še posebej smo veseli, da so ljudje prepoznali, da je SDS stranka s koreninami in je tako z letošnjimi volitvami še okrepila svoj položaj v mestnih in drugih občinah," so navedli v odzivu na izide.