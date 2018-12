Analitika: Mariborčane prepričal predvsem svež obraz

Maribor/Ptuj, 2. decembra - Maribor je ohranil svoj ponos in ni glasoval za tistega, ki so ga leta 2012 odnesle ulične vstaje, je v izjavi za STA zmago Saše Arsenoviča (SMC) nad Francem Kanglerjem (NLS) v županski tekmi komentiral filozof Boris Vezjak. Politični analitik in publicist Aleš Maver pa je Arsenovičevo zmago ocenil za uspešen primer strategije novega obraza.