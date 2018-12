Do 16. ure na volišča nekaj manj kot 35 odstotkov volilnih upravičencev

Ljubljana, 2. decembra - V drugem krogu županskih volitev je do 16. ure volilo 213.923 volilnih upravičencev oziroma 34,91 odstotka. Najvišjo volilno udeležbo so imeli v občini Šmarješke Toplice, in sicer 61,26-odstotno, najnižjo pa na Jesenicah, kjer je na volišča do 16. ure odšlo 22,89 odstotka volivcev.