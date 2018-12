Merklovo v Buenos Airesu domačini sprejeli kot svetovno zvezdo

Buenos Aires, 2. decembra - Nemška kanclerka Angela Merkel je imela po sklenjenem vrhu G20 še nekaj prostega časa, ko je čakala na let nazaj v Nemčijo. Proste ure je izkoristila za sprehod po prestolnici Buenos Aires in za večerjo. Po obedu pa so jo pred restavracijo pričakali številni Argentinci, ki so navdušeno vzklikali njeno ime, poroča nemška tiskovna agencija dpa.