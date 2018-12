Vreme: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo rahlo deževalo

Ljubljana, 2. decembra - Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju do 8 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo občasno ponekod rahlo deževalo. Popoldne se bo v notranjosti delno zjasnilo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.