Nižni Tagil, 2. decembra - Domen Prevc, Timi Zajc, Jernej Damjan in Bor Pavlovčič so bili uspešni v kvalifikacijah pred današnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Nižnem Tagilu. Prevc je kvalifikacije končal na 10. mestu, Zajc na 27., Damjan na 41. in Pavlovčič na 44.