Izraelska policija zaradi korupcije predlaga obtožnico proti Netanjahuju

Jeruzalem, 2. decembra - Izraelska policija je danes tožilstvu predlagala, da vloži obtožnico proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju in njegovi soprogi Sari zaradi prejemanja podkupnin in drugih s korupcijo povezanih dejanj. To je že tretje takšno priporočilo policije proti premierju v zadnjem letu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.