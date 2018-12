Do danes do 11. ure 18 prijav kršitev volilnega molka

Ljubljana, 2. decembra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev začel v petek opolnoči, do danes do 11. ure prejela skupaj 18 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 14 obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, štiri zadeve pa inšpektorat obravnava.