Spodrsljaj Salonita v Kranju

Ljubljana, 1. decembra - Za presenečenje 8. kroga 1. DOL za moške so poskrbeli odbojkarji kranjske Hiše na kolesih, ki favoriziranemu Salonitu ni oddala niti niza. Spodrsljaj Kanalcev je izkoristil Calcit Volley, ki je v Murski Soboti ugnal Panvito Pomgrad in se spet prebil na tretje mesto, vodilni ekipi ACH in Maribor sta prav tako zabeležili zanesljivi zmagi.