Iskanje pogrešanega 74-letnika iz Črne na Koroškem zaenkrat neuspešno

Črna na Koroškem, 1. decembra - Gorski reševalci, gasilci in policija so danes nadaljevali iskalno akcijo, s katero iščejo 74-letnega Nikolo Strahinića iz Črne na Koroškem, ki je pogrešan od torka, a ga zaenkrat niso našli, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.