V Franciji na ulice odšlo 75.000 protestnikov, aretiranih več kot 200

Pariz, 1. decembra - Na francoskih ulicah je danes proti visokim cenam goriva protestiralo 75.000 ljudi v rumenih jopičih. V prestolnici so izbruhnili spopadi s policijo, ki je aretirala najmanj 205 protestnikov. Poškodovanih je bilo 92 ljudi, od tega 14 policistov. Nekaj aretacij in poškodovanih so zabeležili tudi v drugih mestih.