Leto 2018: V javnem sektorju pogajanja, stavke, nazadnje pa vendarle dogovor o višjih plačah

Ljubljana, 18. decembra - Pogajanja s sindikati javnega sektorja so zaznamovala velik del leta. Februarja so v javnem sektorju potekale tudi stavke. Z grožnjami sindikatov, da bodo te ponovili in svoje aktivnosti še stopnjevali, se je takoj po imenovanju soočila tudi aktualna vlada, ki ji je nov stavkovni val uspelo preprečiti z dogovorom, podpisanim v začetku decembra.