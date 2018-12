Jakovljeva zmagala v Lillehammerju, Ema Klinec tretja

Lillehammer, 1. decembra - Na drugi tekmi svetovnega pokala smučark skakalk v norveškem Lillehammerju je zmagala Rusinja Lidija Jakovljeva. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na tretjem mestu, točke pa so dobile še Maja Vtič, Urša Bogataj, Jerneja Brecl in Nika Križnar.

Jakovljeva je vodila že po prvi seriji, na koncu je s skokoma, dolgima 95 in 96 metrov, vodstvo ubranila. Na drugi stopnički je končala domačinka Maren Lundby (101,5 in 88,5 metra), na tretje pa se je, potem ko je bila po polovici tekme četrta, prebila Klinčeva, ki je skočila 94,5 in 98,5 m ter zbrala 265,9 točke.

Med deseterico je končala še Nika Križnar (94,0, 92,0/251,0) na sedmem mestu, 12. je bila Urša Bogataj (91,5, 90,0 m/245,3), 24. Jerneja Brecl (86,0, 87,5 m/223,0) in 26. Maja Vtič (86,5, 82,0 m/220,0).

V kvalifikacijah je izpadla Špela Rogelj, ki ji je uvrstitev na tekmo ušla za 0,7 točke.