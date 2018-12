Ljubljana, 2. decembra - V Kinu Šiška bo drevi ob 20. uri nastopil Keziah Jones, eden vodilnih kitaristov in pevcev, ki že 20 let drži vodilno mesto med glasbeniki svojega žanra. Na svoj način mu je uspelo afrobeat svojega vzornika Felaja Kutija združiti s funkom, soulom in rock'n'rollom.