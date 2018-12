ZDA največja ovira na poti do skupne izjave vrha G20

Buenos Aires, 1. decembra - Po besedah evropskih diplomatov na vrhu G20 v Buenos Airesu so največja ovira na poti do skupne izjave vrha ZDA, in sicer glede migracij, podnebnih sprememb in pravil svetovne trgovine. V ospredju zanimanja je drevišnje srečanje predsednikov ZDA Donalda Trumpa in Kitajske Xi Jinpinga.