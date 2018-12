Po izjemno slabem sedaj izjemno dober teden za borzne indekse Wall Streeta

New York, 1. decembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so si takoj po padcih na najnižje ravni v zadnjih pol leta v minulem trgovalnem tednu spet krepko opomogli, kar so si analitiki razlagali z optimističnim pričakovanjem uspešnega srečanja med predsednikoma ZDA in Kitajske konec tedna na vrhu G20 v Argentini.