New York, 30. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Vlagatelji čakajo na sobotno srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki bo dalo vpogled v prihodnost trgovinskih politik, poročajo spletni mediji.