Ministri v Bruslju potrdili program Obzorje Evropa

Bruselj, 30. novembra - Ministri v Svetu EU za konkurenčnost, med njimi slovenski minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, so danes potrdili besedilo uredbe okvirnega programa za raziskave in inovacije 2021-2027 Obzorje Evropa in dali zeleno luč za pogajanja z Evropskim parlamentom. Po ocenil Pikala gre za enega najboljših evropskih programov.